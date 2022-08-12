США: у Нью-Йорку напали на письменника Салмана Рушді

У Нью-Йорку скоєно напад на письменника Салмана Рушді. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати свою лекцію. Чоловік завдав письменнику ножових поранень, його затримали.



Про стан Рушді поки що не повідомляється.



Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» про іслам заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в 3 млн доларів.