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США: у Нью-Йорку напали на письменника Салмана Рушді

Про стан Рушді поки що не повідомляється.

У Нью-Йорку скоєно напад на письменника Салмана Рушді. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати свою лекцію. Чоловік завдав письменнику ножових поранень, його затримали.

Про стан Рушді поки що не повідомляється.

Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» про іслам заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в 3 млн доларів.

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