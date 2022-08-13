Підозрюваному в нападі на Салмана Рушді висунули звинувачення у замаху на вбивство

Підозрюваному в нападі на письменника Салмана Рушді висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі, його утримують під вартою без застави, повідомила влада західної громади Нью-Йорка, де стався напад.

24-річний Хаді Матар був звинувачений у замаху на вбивство другого ступеня і нападі другого ступеня, йдеться в заяві поліції штату Нью-Йорк.

Адвокат Матара заявив, що той не визнає себе винним.

Джейсон Шмідт, окружний прокурор округу Шатокуа, сказав, що державні й федеральні правоохоронні органи працюють над розслідуванням.

Матар, житель Нью-Джерсі, був затриманий на місці події. За словами Шмідта, слідчі працюють над тим, щоб зрозуміти планування і підготовку, які передували нападу, і визначити, чи варто висувати додаткові звинувачення.

Як повідомив агент Рушді Ендрю Вайлі, письменник перебуває на апараті штучної вентиляції легенів, у нього пошкоджені печінка та нерви після нападу і він, швидше за все, втратить одне око.

На Рушді напали перед тим, як він мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату Нью-Йорк. Центр відомий своїми літніми лекціями, де Рушді виступав раніше.

Підозрюваний увірвався на сцену, коли письменника представляли, і напав на нього та модератора Генрі Різа, йдеться в заяві поліції штату Нью-Йорк.

Очевидці кажуть, що напад тривав майже 20 секунд, причому Хатар нібито продовжував бити та різати Рушді, навіть коли глядачі кинулися його стримувати.

Різ отримав легку травму голови.

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Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» про іслам заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в 3 мільйона доларів.

Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.

У 1991 році японський перекладач книги був зарізаний, а італійський перекладач вижив після ножового нападу. У 1993 році у норвезького видавця книги вистрілили тричі, він вижив.