Салмана Рушді відключили від апарата ШВЛ – агент

Письменника Салмана Рушді, якого 12 серпня шпиталізували з серйозними травмами після нападу, відключили від апарата штучної вентиляції легенів, і його стан покращується, повідомив 14 серпня його агент.

«Він відключений від апарата штучної вентиляції легень, тому шлях до одужання почався, – цитує слова Ендрю Вайлі агентство Reuters. – Він буде тривалим; травми – серйозні, але його стан рухається в правильному напрямку».

На Рушді напали 12 серпня в штаті Нью-Йорк у США перед тим, як він мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату. У письменника, за словами його агента, пошкоджені печінка та нерви і він, швидше за все, втратить одне око.

Поліція затримала підозрюваного в нападі – 24-річного Хаді Матара із Нью-Джерсі. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі й помістили під варту. Матар провину не визнав.

Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» про іслам заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в три мільйони доларів.

Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.