На Запорізькій АЕС працює тільки 6-й енергоблок – «Енергоатом»

Енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції відключений через обстріл російських військ, повідомила державна компанія «Енергоатом».

За заявою, енергоблок відключився через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність резервної лінії близько 19:35 3 вересня.

«Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС», – йдеться в коментарі «Енергоатому».

Раніше 3 серпня МАГАТЕ повідомило, що Запорізька атомна електростанція знову відключена від мережі, постачання електроенергії відбувається лише резервною лінією.

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Напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишається наразі шестеро експертів агентства, згодом там залишаться двоє.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.