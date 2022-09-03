Зупинка «Північного потоку» є спробою Росії «послабити й залякати Європу» – Зеленський

Росія намагається посилити енергетичний тиск на Європу – так президент України Володимир Зеленський прокоментував зупинку російським «Газпромом» газопроводу «Північний потік».

«Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами», – заявив він у вечірньому зверненні.

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На думку Зеленського, аби захиститися від цього тиску, Європі потрібно «ще більше» єдності та координації.

«Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії. Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи», – підсумував голова держави.

2 вересня «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Російська компанія не уточнила, скільки триватимуть ремонтні роботи.

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Газопровід із Росії до Німеччини зупинили 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоча і на 20 відсотків потужності – 3 вересня.

У Німеччині та ЄС вважають, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після російського вторгнення. Перебої з постачанням російського газу багато в чому сприяли зростанню цін на пальне в Євросоюзі, яке позначається і на споживачах.