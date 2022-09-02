Єврокомісія назвала «оманливим» пояснення «Газпрому» щодо зупинки «Північного потоку»

Зупинка «Північного потоку» свідчить про ненадійність російського «Газпрому», заявив речник президентки Європейської комісії Ерік Мамер.

«Заява «Газпрому» сьогодні вдень про те, що він знову закриває «Північний потік-1» під оманливим приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти», – заявив Мамер.

Раніше «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Російська компанія не уточнила, скільки триватимуть ремонтні роботи.

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Газопровід із Росії до Німеччини зупинили 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоча і на 20 відсотків потужності – 3 вересня.

У Німеччині та ЄС вважають, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після російського вторгнення. Останнє повідомлення «Газпрому» в ЄС наразі не коментували. Перебої з постачанням російського газу багато в чому сприяли зростанню цін на пальне в Євросоюзі, яке відбивається і на споживачах.

Багато політиків країн ЄС висловлюються в тому сенсі, що без російського газу пройти зимовий період без великих економічних потрясінь європейським країнам буде складно, проте, враховуючи заповнення газосховищ та постачання з інших джерел – можливо.