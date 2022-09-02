Російський «Газпром» заявив, що «Північний потік» завтра не запрацює – нібито через несправності

Технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Про це увечері 2 вересня повідомив російський концерн «Газпром», передає російська служба Радіо Свобода.

Газопровід із Росії до Німеччини зупинили 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоча і на 20 відсотків потужності – 3 вересня.

Як йдеться в повідомленні «Газпрому», був «виявлений витік мастила з домішкою герметизуючої речовини по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску», у зв'язку з чим отримано застереження «Ростехнадзора» про те, що виявлені несправності не дозволяють забезпечити безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна.

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Про ймовірні терміни усунення несправностей та запуску газопроводу в повідомленні «Газпрому» не йдеться.

Газопровід зупинили на тлі різкого загострення відносин між Росією та країнами Заходу через повномасштабне російське вторгнення в Україну. «Північний потік», разом із постачаннями через територію України, залишався єдиним газопроводом, яким у країни ЄС йшов російський газ.

У липні «Північний потік» повністю зупинили на 10 днів у зв’язку з плановим ремонтом. Тоді ж «Газпром» скоротив постачання газу до 20 відсотків потужності. Причиною було названо плановий ремонт другої турбіни Siemens на компресорній станції «Портова». Ще одна турбіна, яка раніше використовувалася для прокачування «Північним потоком», на той момент застрягла в Канаді через санкції щодо Росії після вторгнення в Україну.

17 липня Канада відправила до Німеччини відремонтовану газову турбіну. Однак російська державна компанія відмовилася її прийняти, пославшись на технічні проблеми.

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У Німеччині та ЄС вважають, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після російського вторгнення. Останнє повідомлення «Газпрому» в ЄС наразі не коментували. Перебої з постачанням російського газу багато в чому сприяли зростанню цін на пальне в Євросоюзі, яке відбивається і на споживачах.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на зустрічі з німецькими депутатами в Мурнау 2 вересня заявила, що Євросоюз має розглянути питання про запровадження цінової стелі також на російський газ, щоб «дати відсіч спробам президента Росії маніпулювати європейським енергетичним ринком». Вона наголосила, що європейські газосховища вже заповнені на 80% з випередженням графіка та встановлення граничних цін могло б знизити перегрів газового ринку.

Багато політиків країн ЄС висловлюються в тому сенсі, що без російського газу пройти зимовий період без великих економічних потрясінь європейським країнам буде складно, проте, враховуючи заповнення газосховищ та постачання з інших джерел – можливо.