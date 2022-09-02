«Марно сподіватися, що вдасться відсидітися»: в МЗС України відповіли Будапешту про «ціну війни»

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на чергові заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про «ціну війни» в Україні, яку Європа не повинна платити. Також дипломати зреагували на тезу угорського міністра, що буцімто війна «призвела до катастрофічного послаблення Європи».

«Ми маємо сказати правду про те, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіттів війни. Російська агресія – гібридна. Вона не зводиться лише до військової складової. Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС - захмарними цінами на газ та пропагандою. Нагадаю, що Росія почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року – за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України. Немає «це не наша війна». Немає «їхньої війни». Напад Росії на Україну – це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС України угорському міністрові зауважили: «Марно сподіватися, що вдасться відсидітися, вдати вигляд, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується».

«Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тисяч українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт. Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на стороні добра, і тих, хто на стороні зла – будуть вписані в підручники. Ми надзвичайно вдячні нашим європейським партнерам – справжнім лідерам і друзям – за їхню щирість, рішучість і допомогу українцям в цей непростий час», – наголосили в МЗС України.

На саміті «Відкриті Балкани» у Белграді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу».

«Ми маємо сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності», – сказав Сійярто.

Це не перша такого характеру заява представника влади в Угорщині, яку чимало аналітиків називають країною-лобістом інтересів Росії в Європі.