Саміт в Белграді – лідери балканських країн виступають за розширення співпраці

Уряди Сербії, Албанії та Північної Македонії продовжать співпрацю задля збереження миру й стабільності в регіоні. Про це йшлося 1 вересня на саміті у Белграді в рамках ініціативи «Відкриті Балкани», передає кореспондент Радіо Свобода.
На заході президент Сербії Александар Вучич та премʼєр-міністри Албанії Еді Рама й Північної Македонії Димитар Ковачевський зокрема, обговорили ситуацію в енергетиці та харчовій промисловості.
До лідерів трьох країн приєдналися голова уряду Чорногорії Дрітан Абазович, головуючий Ради міністрів Боснї і Герцеґовини Зоран Теґелтія, міністри закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоґлу й Угорщини Петер Сійярто, також комісар в справах розширення Євросоюзу Олівер Варгеї.
Ініціатива «Відкриті Балкани» діє з 2019 року для просування балканських країн до Євросоюзу. Три країни встановили так звані «зелені коридори», якими їхні громадяни й вантажівки з товарами перетинають кордони за 15-20 хвилин, замість тривалого очікування, як було раніше. Таким чином вони збільшили взаємний товарообіг у 20 відсотків, зазначив президент Сербії. Він додав, що спільною метою Белграда, Скопє й Тірани є забезпечити економічне майбутнє в нинішній кризі.
Голова уряду Албанії нагадав недавні заворушення у Косові та заявив, що політична ситуація в регіоні залишається складною, а наступна зима буде найважчою з енергетичної точки зору. Голова турецької дипломатії у відповідь на це запевнив, що Туреччина здійснить заходи для можливості придбання балканським країнам необхідного обсягу газу.
В ході саміту на міністерському рівні сторони підписали угоди про продовольчу безпеку, якими передбачається заборона реекспорту товарів трьох країн до інших держав, та угоду про співробитництво щодо залучення закордоних інвестицій.
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