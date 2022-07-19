Кулеба привітав переговори ЄС щодо членства Албанії та Північної Македонії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував початок переговорів Європейського Союзу з Албанією та Північною Македонією щодо їхнього членства в боку.

«Я вітаю рішення відкрити переговори ЄС щодо вступу з Албанією та Північною Македонією. Історично й цілком заслужено, шановні колеги Ольта Джачка та Буджар Османі», – заявив він, звертаючись до голів МЗС Албанії та Північної Македонії відповідно.

Кулеба назвав початок переговорів доказом того, що Євросоюз «має м’язи, аби вести за собою, створювати нові можливості та формувати майбутнє Європи».

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Раніше 19 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів із Албанією та Північною Македонією щодо їх вступу до ЄС.

23 червня лідери шести балканських країн (Албанії, Боснії, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії) поскаржилися на відсутність прогресу щодо їхніх заявок на вступ до Європейського союзу.

23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.