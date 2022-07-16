Північна Македонія підтримала компроміс із Болгарією, який має відкрити їй шлях до членства в ЄС

Законодавці Північної Македонії 16 липня після триденних дебатів підтримали пропозицію Франції, яка має зняти вето Болгарії на переговори щодо членства балканської країни в Європейському Союзі.

Компроміс передбачає поправки до Конституції Македонії, щоб визнати болгарську меншину, але залишає інші наявні суперечки для вирішення між Скоп’є та Софією. Повідомляється, що це також залишає відкритим визнання Болгарією македонської мови.

Пропозиція була прийнята 68 голосами зі 120-ти в Національній асамблеї – опозиційні депутати залишили залу. Перед голосуванням вони кілька тижнів критикували угоду, називаючи її національною культурною зрадою.

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Всього через чотири роки після того, як македонці погодилися на зміну назви, аби схилити на свій бік сусідню Грецію, і через два роки після того, як Болгарія застосувала своє право вето на переговори з ЄС, компроміс може дати старт швидкому прогресу для початку переговорів у офіційних рамках щодо членства Македонії в блоку.

Минулого місяця Франція, яка тоді головувала в Європейському Союзі, запропонувала взаємні поступки для вирішення розбіжностей щодо спільної національної мови та культури між македонцями та болгарами.

Протягом останніх двох років Софія накладала вето на рамкові умови приєднання Македонії, але схвалила угоду, запропоновану Парижем.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter привітала Північну Македонію з голосуванням і сказала, що тепер воно «прокладає шлях для швидкого відкриття переговорів про вступ».

«Це була історична можливість. І ви нею скористалися. Великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього. Вашого майбутнього», – написала вона.

Цього тижня тисячі македонців протестували в Скоп’є – поліція втрутилася, аби відгородити парламент від демонстрантів протягом перших двох днів дебатів.

Депутати від опозиції в залі парламенту 14 липня сурмили в труби, коли прем’єр-міністр Димитар Ковачевський закликав їх підтримати недосконалу угоду заради «зрештою кращого майбутнього».

Під час фіналу дебатів і ухвалення близько 100 протестувальників перебували біля парламенту, вимагаючи відмовитися від французької пропозиції.

Противники компромісу побоюються, що він завдасть далекосяжної шкоди національній ідентичності та культурі і не дасть гарантій щодо відсутності заперечень Болгарії на шляху до членства в ЄС у майбутньому

Північна Македонія була кандидатом на членство в ЄС протягом 17 років, але її схвалення спочатку заблокували Греція через суперечку щодо назви, вирішену в 2018 році, а тепер Болгарія – обидві країни є членами блоку.