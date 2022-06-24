Лідери ЄС схвалили приєднання Хорватії до єврозони з 2023 року

Лідери Європейського Союзу на саміті 24 червня погодилися дозволити Хорватії почати використовувати євро з січня 2023 року. Відтак кількість країн, які використовують цю валюту, збільшиться до 20.

За словами президента Ради Євросоюзу Шарля Мішеля, євро є грошовим виразом «спільної долі» ЄС та «частиною європейської мрії».

«Тепер мрія Хорватії збувається», – додав він.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що рішення ЄС «є відмінним сигналом» для Хорватії, для економіки Хорватії. Він висловив переконання, що Хорватія готова до єврозони.

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«Сімдесят відсотків туристів, які приїжджають до Хорватії, також приїжджають з країн єврозони, наша торгівля на дві третини відбувається з країнами єврозони», – сказав Пленкович.

Перехід Хорватії з куни на євро відбудеться менше ніж через десять років після вступу колишньої югославської республіки до ЄС.

Не всі країни Євросоюзу використовують євро як свою національну валюту, хоча більшість рухається до цієї мети.