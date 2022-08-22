У Німеччині очікують від Росії ще більшого скорочення поставок газу

Німеччина має підготуватися до ще більшого скорочення поставок російського газу, заявив міністр економіки країни Роберт Габек, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, Німеччина має хороші шанси пережити майбутню зиму, не вживаючи радикальних заходів.



«У нас все ще дуже критична зима попереду. Ми повинні очікувати, що (президент Росії Володимир) Путін ще більше скоротить (поставки) газу», – сказав Габек німецькому мовнику ARD у Канаді, де він перебуває з триденною поїздкою з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

У червні на тлі скорочення поставок газу з Росії влада Німеччини оголосила режим тривоги – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері.

Росія вже рік поступово урізає постачання газу до ЄС, але цього тижня вони впали до небаченого за останні десятиліття рівня – близько 100 мільйонів кубометрів на добу. Ще у травні «Газпром» постачав 250 мільйонів на добу, а три роки тому – 500 мільйонів.

Перед найбільшою з 1970-х років енергетичною кризою європейські споживачі російського природного газу розробляють плани відновлення роботи вугільних електростанцій, а також збираються нормувати споживання газу – спочатку добровільно, а потім примусово. За оцінками європейських та німецьких чиновників, дефіцит енергоносіїв відчуватиметься щонайменше три роки.

Кремль заперечує роль в енергетичній кризі та називає чотириразове зростання цін на газ у Європі за останній рік наслідком реформи енергетичного ринку ЄС і західних санкцій проти Росії.