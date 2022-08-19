«Газпром» вирішив знову тимчасово зупинити «Північний потік»

Газопровід «Північний потік-1», який постачає газ з Росії в Європу по дну Балтійського моря, буде закритий з 31 серпня по 2 вересня, оскільки його єдиний газовий компресор потребує технічного обслуговування, повідомила російська компанія «Газпром» 19 серпня.



Закриття призведе до подальших перебоїв у постачанні газу в Європу, оскільки трубопровід працює лише на 20 відсотків своєї потужності.



«Проводити технічне обслуговування необхідно кожні 1000 годин» експлуатації, йдеться в повідомленні «Газпрому».

Після завершення технічного обслуговування прокачування 33 мільйонів кубометрів (млн кубометрів) на день – відповідно до поточних обсягів – буде відновлено, йдеться в повідомленні. Повна потужність «Північного потоку-1» становить 167 млн кубометрів на добу.

Європейські ціни на газ злетіли до нового рекордного рівня 19 серпня після повідомлення «Газпрому».

З 10 до 21 липня «Північний потік» було зупинено на планове технічне обслуговування, проте потім постачання газу відновилося, але на рівні до технічного обслуговування (40% пропускної спроможності).

У Європі припускають, що дії «Газпрому» є спробою чинити тиск через санкції, введені проти Росії.

26 липня країни Євросоюзу погодили план, за яким споживання газу наступної зими скоротиться на 15 відсотків.