«Газпром» вирішив знову тимчасово зупинити «Північний потік»

Газопровід «Північний потік-1», який постачає газ з Росії в Європу по дну Балтійського моря, буде закритий з 31 серпня по 2 вересня, оскільки його єдиний газовий компресор потребує технічного обслуговування, повідомила російська компанія «Газпром» 19 серпня.
Закриття призведе до подальших перебоїв у постачанні газу в Європу, оскільки трубопровід працює лише на 20 відсотків своєї потужності.
«Проводити технічне обслуговування необхідно кожні 1000 годин» експлуатації, йдеться в повідомленні «Газпрому».
Після завершення технічного обслуговування прокачування 33 мільйонів кубометрів (млн кубометрів) на день – відповідно до поточних обсягів – буде відновлено, йдеться в повідомленні. Повна потужність «Північного потоку-1» становить 167 млн кубометрів на добу.
Європейські ціни на газ злетіли до нового рекордного рівня 19 серпня після повідомлення «Газпрому».
З 10 до 21 липня «Північний потік» було зупинено на планове технічне обслуговування, проте потім постачання газу відновилося, але на рівні до технічного обслуговування (40% пропускної спроможності).
У Європі припускають, що дії «Газпрому» є спробою чинити тиск через санкції, введені проти Росії.
26 липня країни Євросоюзу погодили план, за яким споживання газу наступної зими скоротиться на 15 відсотків.
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