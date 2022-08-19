«Нагадує наркотичну залежність»: Кулеба про заклики тимчасово запустити «Північний потік-2»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «повністю ірраціональними» пропозиції ненадовго запустити газопровід «Північний потік-2». Про це він написав у своєму твітері 19 серпня.

Кулеба зазначив, що такі заклики нещодавно озвучили деякі німецькі політики, хоча не уточнив, кого саме має на увазі.

«Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: «лише один останній раз!», не усвідомлюючи спустошливих наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває!» – заявив він.

Напередодні міжнародні медіа поширили заяву заступника голови Бундестагу, члена коаліції Вольфганга Кубіцкі, який закликав «якомога швидше» запустити газопровід «Північний потік-2».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого, за два дні до початку повномасштабного вторгнення, повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021