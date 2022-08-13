Додаткові поставки газу з Росії почали надходити в Угорщину – міністерство

Російський державний газовий гігант «Газпром» почав додаткові поставки газу до Угорщини, повідомило 13 серпня Міністерство закордонних справ країни.

У міністерстві заявили, що торговельні переговори з Москвою привели до угоди, за якою «Газпром» почав постачати «понад уже зазначені в контракті обсяги».

«Обов’язок уряду Угорщини – гарантувати безпечне постачання країни природним газом, і ми його виконуємо», – заявив чиновник міністерства Тамаш Менцер у фейсбуці.

За його словами, до кінця серпня газопроводом «Турецький потік» має надійти додатковий обсяг газу – 2,6 мільйона кубометрів на добу. Менцер додав, що ведуться переговори щодо вересневих поставок.

Угода, про яку згадував Менцер, була пов’язана з візитом міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви в липні для обговорення закупівлі додаткових 700 мільйонів кубометрів природного газу.

«У світлі того, що відомо про поточні європейські ринкові умови, зрозуміло, що придбання такого великого обсягу неможливе без російських джерел», – сказав Менцер, згадуючи про візит Сійярто.

Минулого місяця Європейський союз схвалив план, згідно з яким очікується, що країни ЄС добровільно скоротять споживання природного газу на 15 відсотків у період з 1 серпня по 31 березня порівняно із середнім споживанням за той самий період останніх п’яти років.

Цей план має на меті підготувати блок до можливого припинення поставок російського природного газу.

План, опублікований як постанова Європейської ради 8 серпня, діятиме протягом одного року. Угорщина, яка покладається на газ, що надходить безпосередньо з Росії, вимагала винятків із постанови.

У постанові йшлося про те, що «військова агресія Росії проти України... призвела до помітного скорочення поставок газу в навмисній спробі використати їх як політичну зброю».