«Газпром» припинив постачання газу до Латвії

Вранці 30 липня російський «Газпром» припинив експорт газу до Латвії «у зв’язку з порушенням умов відбору газу», повідомляють російські державні агентства новин.

Напередодні латвійська газова компанія Latvijas gaze повідомила, що почала купувати російський газ через посередника. Нового постачальника голова компанії Айгарс Калвітіс не назвав, пославшись на «комерційну інформацію». За словами Калвітіса, компанія не має можливості купити газ безпосередньо в «Газпрому», оскільки розрахунок за нього йде в рублях. А посередник продає газ за євро.

У середині липня сейм Латвії схвалив повну заборону імпорту газу з Росії з 2023 року. 2021 року близько 90% купленого Латвією газу припадало на російські поставки.

Влада Росії внесла Латвію до списку «недружніх» країн поряд із ще 47 країнами і територіями, що включають держави Євросоюзу, Велику Британію, США, Канаду та Японію. Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, з 1 квітня 2022 року ці країни зобов’язані платити за російський газ у рублях.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.