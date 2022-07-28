Речник МЗС: для Європи єдиний спосіб протистояти шантажу РФ – припинити будь-яку залежність від газу

Європі слід завдати «потужного удару» у відповідь на газовий шантаж Росії, це єдиний спосіб йому протистояти, заявляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Російські чиновники та пропагандисти публічно насміхаються над надзвичайними заходами Європи на тлі енергетичного шантажу з боку Росії. Вони сміливіші, бо можуть заподіяти більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному здирництву – дати потужний удар у відповідь і припинити будь-яку залежність від російського газу», – написав він у твіттері.

Представники країн Європейського союзу 26 липня змогли досягти політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15%.

Напередодні російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік-1», скоротивши таким чином обсяг прокачування до 20% від планової потужності. При цьому, як зазначають експерти, скорочуючи обсяг постачання природного газу газопроводом «Північний потік-1», Росія завдає «катастрофічного удару» по своїй власній економіці. З суто економічної точки зору президент Росії Володимир Путін потребує європейського ринку набагато більше, ніж світ потребує російських енергоресурсів, стверджують Джеффрі Сонненфелд і Стівен Тіан, дослідники з Єльського університету США у статті в журналі Fortune.