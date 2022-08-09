«Війна в Україні відкрила правду про Росію, але також і про Європу» – прем’єр Польщі

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що події, пов’язані з агресією Росії проти України, дали змогу по-новому подивитися як на Росію, так і на Європу в цілому.

«Багато європейських лідерів дали Путінові себе одурманити і сьогодні вони шоковані», – наголосив польський прем’єр у статті для брюссельського видання Euractiv.

На думку Моравецького, «ті, хто не хоче бачити, що країна Путіна має імперіалістичні тенденції, повинні сьогодні змиритися з фактом, що в Росії відродились демони 19-го і 20-го століття: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм».

Однак війна в Україні «відкрила і правду про Європу», вважає прем’єр Польщі. Захід «замість зберігати розсудливу діяльність, вдався до геополітичної дрімоти, волів не бачити зростаючої проблеми», наголосив він.

Матеуш Моравецький зазначив, що хоча й «Польща не володіє монополією на правду, однак у відносинах із Росією має значно більший досвід, ніж інші країни». Зокрема, прем’єр Польщі звернув увагу на думку президента Польщі Леха Качинського, який, свого часу, зазначив, що «Росія не затримається на Грузії, а сягне за більшим. Його тоді не почули». А те, що «польський голос ігнорується, це лише приклад ширшої проблеми, з якою сьогодні веде боротьбу ЄС».

Країни-члени Європейського союзу повинні діяти разом, наголосив чільний польських політик. На його думку, «відмова від принципу одностайності в подальших сферах роботи ЄС наближає нас до моделі, в якій сильніші й більші домінують над слабшими і меншими».

Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.