«Війна в Україні відкрила правду про Росію, але також і про Європу» – прем’єр Польщі

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що події, пов’язані з агресією Росії проти України, дали змогу по-новому подивитися як на Росію, так і на Європу в цілому.
«Багато європейських лідерів дали Путінові себе одурманити і сьогодні вони шоковані», – наголосив польський прем’єр у статті для брюссельського видання Euractiv.
На думку Моравецького, «ті, хто не хоче бачити, що країна Путіна має імперіалістичні тенденції, повинні сьогодні змиритися з фактом, що в Росії відродились демони 19-го і 20-го століття: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм».
Однак війна в Україні «відкрила і правду про Європу», вважає прем’єр Польщі. Захід «замість зберігати розсудливу діяльність, вдався до геополітичної дрімоти, волів не бачити зростаючої проблеми», наголосив він.
Матеуш Моравецький зазначив, що хоча й «Польща не володіє монополією на правду, однак у відносинах із Росією має значно більший досвід, ніж інші країни». Зокрема, прем’єр Польщі звернув увагу на думку президента Польщі Леха Качинського, який, свого часу, зазначив, що «Росія не затримається на Грузії, а сягне за більшим. Його тоді не почули». А те, що «польський голос ігнорується, це лише приклад ширшої проблеми, з якою сьогодні веде боротьбу ЄС».
Країни-члени Європейського союзу повинні діяти разом, наголосив чільний польських політик. На його думку, «відмова від принципу одностайності в подальших сферах роботи ЄС наближає нас до моделі, в якій сильніші й більші домінують над слабшими і меншими».
Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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