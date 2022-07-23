Орбан знову критикує санкції проти Росії – МЗС України відповіло

Заяви прем’єр-міністра Угорщини про те, що санкції нібито не нашкодили Росії є «класичним прикладом російської пропаганди» – про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 23 липня.

Він звернув увагу на те, що Орбан поновив свою риторику про нібито неефективність санкцій Європейського Союзу проти Росії після візиту голови угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

«Санкції не похитнули Росію – класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити», – аргументував Ніколенко.

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Він зазначив, що економічну кризу в Європі спричинили не санкції, а «гібридна війна Росії».

«РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ. Це все – елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях», – заявив речник МЗС.

Він висловив переконання, що стратегія Європи в протидії російській агресії повинна базуватися на спільних діях і єдності.

«І ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов’язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має «асиметричну перевагу», – підсумував він.

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Голова угорського уряду Віктор Орбан 23 липня знову розкритикував санкції проти Росії, закликавши до «нової стратегії».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 липня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив, що Будапешт проявив зацікавленість у додатковій закупівлі російського газу і це прохання буде «негайно розглянуте».

Країни ЄС активно намагаються позбутися залежності від російських енергоносіїв, зокрема, через війну РФ проти України і пов’язані з цим санкції. При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на російський газ.

Угорщина неодноразово заявляла, що санкції енергетичного характеру проти РФ не повинні шкодити інтересам країни та її народу. Із квітня поточного року жоден політик ЄС не відвідував Кремль, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у цьому зв’язку – перший.