Парламент Угорщини закликає скасувати виборний Європарламент

Парламент Угорщини 19 липня схвалив пропозицію скасувати Європейський парламент як виборний орган і замінити його системою, коли національні законодавчі органи 27 членів блоку призначають своїх представників.

Це крок запропонувала права націоналістична партія Fidesz прем’єр-міністра Віктора Орбана, і 130 її депутатів у парламенті з 234 місць його підтримали. 50 депутатів парламентарів проголосували проти пропозиції, яка також закликає вилучити мету «дедалі тіснішого союзу», прописану в договорах ЄС.

Очікується, що Орбан представить пропозицію лідерам ЄС найближчими місяцями.

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Орбан, який домінував в угорській політиці протягом більше ніж 10 років, веде боротьбу з Брюсселем з цілої низки питань: від закидів щодо утисків демократії та прав людини, санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну до розширення та інших внутрішніх питань ЄС.

Минулого тижня Європейська комісія заявила, що направляє Угорщину до Європейського суду (ECJ) через, за її позицією, дискримінацію ЛГБТ, обмеження свободи медіа та ціни на бензин, які дискримінують транспортні засоби з іноземною реєстрацією.

Блок уже поставив за умову для схвалення фондів ЄС із відновлення Угорщини законодавчі зміни, які посилили б антикорупційні заходи.