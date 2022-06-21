Зеленський повідомив, що домовився з Орбаном про співпрацю в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це він повідомив 21 червня в своєму твітері, назвавши бесіду «плідною».

«Подякував за підтримку українського суверенітету та прихисток для українців під час війни. Погодилися розвивати співпрацю в енергетичному секторі. Вдячний за підтримку надання Україні статусу кандидата», – написав Зеленський.

Він додав, що запросив Орбана приїхати до України.

Пресслужба угорського уряду заявила 21 червня, що Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

У відносинах між Україною і Угорщиною регулярно виникають суперечності, зокрема, через політику щодо угорської меншини на Закарпатті. Нові приводи для обмінів різкими заявами з’явилися після повномасштабного вторгнення Росії до України.

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Наприклад, у квітні премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який через 12 років при владі знову зберіг свою посаду, після перемоги своєї партії «Фідес» на виборах назвав президента України Володимира Зеленського одним зі своїх опонентів. У МЗС України розкритикували ці слова, назвавши їх безпідставними.

Згодом протест вже з боку угорського посольства викликали слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, що президент Росії Володимир Путін нібито заздалегідь попередив Будапешт про масштабне вторгнення в Україну.