«Угорщина вже орієнтувалася на сторону зла»: Київ відповів на заяви голови угорського парламенту про Зеленського

Міністерство закордонних справ України очікує на інформацію про стан психічного здоров’я спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера – таку заяву зробив 5 червня речник МЗС Олег Ніколенко.

Таким чином представник відомства прокоментував критику Кевера на адресу президента України Володимира Зеленського.

«МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці», – пояснив він.

За словами Ніколенка, угорські політики «продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії».

«Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», – прокоментував він.

Заяву Кевера також прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі – закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко. Угорщині треба припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це – зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди», – заявив він.

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Напередодні медіа поширили заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який припустив наявність нібито «психологічних проблем» президента України Володимира Зеленського. Кевер заявив, що голова української держави «погрожує» міжнародним партнерам, а угорці Закарпаття нібито мають підстави побоюватися, що їх змусять залишити власні домівки.

Угорщина раніше блокувала запровадження санкцій проти Росії через її агресію щодо України, а також відмовлялася допомогти Києву зброєю.