Закриття «Північного потоку-1»: шантаж Кремлем Заходу і України може зіграти з Путіним злий жарт

(Рубрика «Точка зору»)

Російська компанія «Газпром» оголосила про безстрокове закриття газогону «Північний потік-1». «Транспортування газу по газопроводу «Північний потік» буде повністю припинено доти, доки не буде усунено скарги на експлуатацію обладнання» – наголошено в заяві «Газпрому». Як кажуть у Москві, транспортуванню газу заважають проблеми на головній турбіні й газопровід не зможе запрацювати, аж поки ситуацію не виправлять.

У Німеччині та інших європейських країнах у ці пояснення не дуже вірять. У Берліні не забули, як у «Газпромі» наполягали на негайному поверненні турбіни, яка перебувала на ремонті в Канаді й наголошували, що без цієї необхідної деталі відновлення постачання газу не відбудеться. Але коли Німеччина домовилася із Канадою щодо фактичного порушення санкційного режиму й повернення турбіни, виявилося, що «Газпрому» вона… не потрібна.

У Москві вирішили використати ситуацію із «Північним потоком-1» заради шантажу Заходу й України

Справа доходила до анекдоту. Президент Росії Володимир Путін, цей великий фахівець по турбінах, публічно висловлював сумніви в… якості проведеного в Канаді ремонту.

А федеральний канцлер Олаф Шольц навіть поїхав на підприємство Siemens Energy в Мюльхаймі-на-Рурі й сфотографувався з турбіною, щоб продемонструвати: вона вже у Німеччині, її можуть передати російським фахівцям.

Але ж турбіну росіяни не забрали!

А все тому, що у Москві вирішили використати ситуацію із «Північним потоком-1» заради шантажу Заходу й України. Заходу – щоб домогтися запуску газогону «Північний потік-2» й таким чином позбутися технічної необхідності використовувати українську газотранспортну систему. України – щоб погіршити стосунки із європейськими союзниками, змусити їх відмовитися від підтримки України.

Неповага Путіна до правил може зіграти з російським правителем злий жарт й зруйнувати чергові його плани

Звісно, своїх цілей у Кремлі й не приховують. Ще у липні Володимир Путін попереджав, що постачання газу до Європи газопроводом «Північний потік» може бути скорочено й пропонував компенсувати це скорочення запуском газопроводу «Північний потік-2». При цьому російського президента абсолютно не цікавило те, що газогін не сертифікований німецькою державою й немає жодних юридичних підстав дозволити його використання. Путін, випускник юридичного факультету Санкт-Петербурзьського університету, взагалі своєрідно ставиться до права.

Й саме ця неповага до правил може зіграти з російським правителем злий жарт й зруйнувати чергові його плани. Путін справді бажає «заморозити» Європу. Однак європейські країни вже заповнили свої газосховища до критичних норм. Так, у разі холодної зими може відчуватися дефіцит газу й збільшення ціни на нього. Проте це ще раз переконає європейців у ненадійності «Газпрому» як постачальника пального – зруйнується вся декорація, яка будувалася десятиріччями, ще з радянських часів.

Речник голови Єврокомісії Ерік Мамер вже заявив, що зупинка «Північного потоку» свідчить про ненадійність російського «Газпрому». «Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти», – зазначив Мамер.

Європі доведеться переключитися на альтернативних постачальників і на альтернативні джерела енергії – тобто зробити те, що роками закликали європейців зробити як американські політики, так і власні експерти й журналісти, що були впевнені у підступності Кремля. У відповідь ці «песимісти», як правило, чули, що у Москві не будуть ризикувати таким величезним й прибутковим бізнесом – тим більш, що вже кілька десятирічь поспіль «Газпром» вважався «гаманцем» Путіна.

Але виявилося, що агресія проти України й протистояння із Заходом є для російського президента набагато більш важливими пріоритетами, ніж прибутки й репутація його «гаманця».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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