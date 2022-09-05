Зеленський обговорив із Макроном результати роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном, у рамках якої, зокрема, йшлося про результати перебування місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС. Про це Зеленський повідомив у твітері 5 вересня.

«Провів предметні понад півторагодинні перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті й перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС», – написав Зеленський.

Раніше сьогодні державне агентство «Енергоатом» повідомило, що чотири з шести експертів Міжнародного агентства з атомної енергії залишили Запорізьку атомну електростанцію. Очікується, що двоє експертів продовжать роботу на станції на постійній основі.

Минулого тижня директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишилися шестеро експертів, згодом їхня кількість мала скоротитися до двох.

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня був пов’язаний із побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.