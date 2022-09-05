Чотири представники МАГАТЕ залишили Запорізьку АЕС, лишилися двоє – «Енергоатом»

Більшість експерти Міжнародного агентства з атомної енергії залишили Запорізьку атомну електростанцію, повідомило державне агентство «Енергоатом» 5 вересня.

«Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що двоє експертів продовжать роботу на станції на постійній основі.

Минулого тижня директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишилися шестеро експертів, згодом їхня кількість мала скоротитится до двох.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.