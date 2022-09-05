Україна може збільшити експорт електроенергії до Європи до 2000 МВт – Шмигаль

Україна може збільшити експорт електроенергії до країн Європи, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За заявою уряду, про це він розповів на зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Марошем Шефчовичем у Брюсселі.

Шмигаль порушив питання експорту електроенергії у контексті зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв.

«Експорт електроенергії з України до європейських країн може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії. Зараз торговельна потужність складає 300 мегаватт, тоді як потенціалу нашого експорту — до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів постачання електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії», – заявив голова уряду.

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Шмигаль також вказав на наявність в України найбільших сховищ газу в Європі, які можуть бути використані як «газовий сейф».

Крім того, сторони обговорили посилення санкцій проти Росії та інтеграцію України в енергетичний ринок Євросоюзу.

У липні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується збільшити обсяги електроенергії, яку продає до Європейського Союзу.