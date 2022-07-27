Україна готується до збільшення експорту електрики до ЄС – Зеленський

Україна готується збільшити обсяги електроенергії, яку продає до Європейського Союзу – про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 липня.

«Готуємося до збільшення нашого експорту електрики споживачам у Європейському Союзі. Попри таку війну ми в рекордний термін забезпечили приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дає нам змогу не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску», – заявив він.

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За словами голови держави, Україна може поступово стати «одним з гарантів європейської енергетичної безпеки» саме за рахунок внутрішнього виробництва електроенергії.

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон 26 липня заявила, що Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії планує обговорити подвоєння закупівель електроенергії зі спільної з Україною мережі.