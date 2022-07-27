Галущенко: Україна може допомогти Європі зекономити до 6 млрд кубометрів газу

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може допомогти Європі зекономити до 6 млрд кубометрів газу.



«Це дійсно важливе рішення. Європейці мають розуміння того, що є великий ризик, що завтра «Газпром» взагалі зупинить будь-яке постачання газу до Європи. Тому це рішення важливе з точки зору того, що потрібно заощаджувати використання ресурсу вже сьогодні. Другий важливий момент – Україна, маючи досвід скорочення споживання, може долучитися до експорту електроенергії, збільшивши його в рази для того, щоб зменшити використання російського газу. Україна може зараз спокійно експортувати близько 1,5 ГВт електроенергії і відповідно це дасть заощадити європейцям від 5 до 6 млрд кубів російського газу», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в перспективі збільшення експорту до 5-6 ГВт.

«Зараз працюємо над тим, щоб побудувати додаткові лінії. Це дасть можливість обсяг експорту електроенергії», – додав міністр.

Напередодні європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що європейська мережа операторів систем передачі електроенергії обговорить подвоєння закупівель електроенергії зі спільної з Україною мережі.

Оператор української електричної мережі «Укренерго» 16 березня завершив синхронізацію з енергомережею континентальної Євроми ENTSO-E.

Напередодні російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік-1», скоротивши таким чином обсяг прокачування до 20% від планової потужності.