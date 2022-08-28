Радіо Свобода Weekly: Як врятувати Запорізьку АЕС?

Віктор Ющенко: «Я розкажу вам, як Путін дійшов до війни з Україною»

Як Віктор Ющенко намагався помирити Україну та Російську Федерацію? Як на перемовинах з тодішнім українським президентом себе поводив керівник Росії Володимир Путін? Та за що категорично відмовився вибачатися? Чи можна було запобігти війні ще у 2008 році? І хто цього не зробив? Чому третій президент України заговорив про інтернаціональну корупцію? І на що та на кого образився під час Бухарестського саміту НАТО, коли Україна так і не отримала план дій щодо членства в Пінвічноатланичному альянсі?

В інтерв'ю Радіо Свобода третій президент України (2005–2010) ще розповів про те, чи намагався забрати Чорноморський флот РФ з Криму, вирішити проблему російської пропаганди в Україні, а також поділився оцінкою дій президента Володимира Зеленського та своїм баченням майбутнього України.

«Не Чорнобиль, але Фукусіма». Як врятувати Запорізьку АЕС?

Чому на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) сталося повне знеструмлення? Чим загрожують такі ситуації в майбутньому? Що робити жителям територій, наближених до ЗАЕС, у випадку аварії на атомній електростанції? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Ранок»: Історія дітей, врятованих від війни

Березень 2022 року. Діти з Харкова, одного з найгарячіших міст цьогорічної весни, долають тисячі кілометрів. Рятуючись від війни, вони їдуть до країн Європейського cоюзу. Деякі з цих дітей – незрячі, їхню школу розбило вибуховою хвилею. Маленьких біженців кількома групами евакуйовували автобусами литовські й українські волонтери. Діти, які рятуються від війни, отримали прихисток у Литві та Польщі. І це — їхня історія.

Репортаж із сіл на лінії фронту

Знімальна група проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» побувала у селах Миколаївської області, які розташовані у зоні бойових дій. До окупованих територій Херсонщини 10-15 кілометрів. Мешканці села Лупареве вже 5 місяців, буквально, мешкають під землею. У селі Лимани місцеві жителі кажуть, що «терплять, моляться і чекають на контрнаступ ЗСУ на Херсон». З шести сіл Галицинівської громади три села знищено повністю, розповіли у місцевій поліції.

На цій ділянці фронту зараз щодня йдуть артилерійські дуелі, розповів військовослужбовець із 63-ї бригади ЗСУ. Під такий обстріл потрапила і знімальна група Крим.Реалії. Артилеристи показали свою модернізовану самохідну артилерійську установку (САУ). Кажуть, що дуже чекають від країн-партнерів України озброєння більшого калібру. За даними видання Defence Express, за кількістю артилерії російська армія випереджає ЗСУ у 8-10 разів.

Села Миколаївської області армія Росії обстрілює щодня. Про це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії»:

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Йому було 11. Чаплине, Дніпропетровщина

Кількість загиблих у селищі Чаплине, що на Дніпропетровщині, зросла до 25 людей. Серед них двоє – це діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. Ще одна – 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Про це повідомив заступник керівника голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що ракетний удар, який припав на День Незалежності України, можна охарактеризувати, як звірство, відповідальні за яке мають бути покарані. Наслідки обстрілу у відео Reuters.

Енергетичний шантаж – Москву чекає повторення військових невдач?

Російському президенту Володимиру Путіну важко домогтися перемог на полі бою, тому він вдався до «класичного прийому» Кремля – енергетичного шантажу України і Європи.

Про те, чому це може обернутися для російського президента невдачею, розмірковує оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.

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Вогонь на ураження: як мінометники ЗСУ працюють на Донбасі

Донеччина. Жаркий серпень воєнного літа. Збройні сили України тримають свої позиції, відбиваючи атаки російських загарбників. Щоденно бійці ЗСУ протистоять спробам армії Росії покращити тактичні позиції, щоб мати кращі умови для атакувальних дій. Українські мінометники безперебійно підтримують піхоту та розбивають позиції російських військ. Про роботу одного мінометного розрахунку ЗСУ на лінії фронту – у фоторепортажі Радіо Свобода.

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