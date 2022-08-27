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Два мости на Херсонщині неможливо використовувати для переміщення важкої техніки – ОК «Південь»

Антонівський міст через Дніпро, який з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, після перших ударів по ньому ЗСУ. Херсон, 20 липня 2022 року

Ураження Збройними силами України Антонівського і Дар’ївського мостів у Херсонській області не дозволяє використовувати їх для прямування важкої техніки, повідомили у ніч на 27 серпня в оперативному командуванні «Південь».

Крім того, військові повідомили, що українська тактична авіація уразила засоби російської протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт у Новопетрівці і скупчення російських сил і техніки там же, і в Ольгиному.

Напередодні вдень в ОК «Південь» повідомили, що Збройні сили України «зупинили експлуатацію» Дар’ївського мосту на Херсонщині.

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Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.

Перед цим українські військові завдали удару по Каховському мосту на Херсонщині. Крім того, раніше були удари по Антонівському мосту.

У липні ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.

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