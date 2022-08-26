ЗСУ «зупинили експлуатацію» Дар᾽ївського мосту на Херсонщині – ОК «Південь»

Збройні сили України «зупинили експлуатацію» Дар᾽ївського мосту на Херсонщині, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».



«Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена», – йдеться у повідомленні.



У командуванні також додають, що вранці пара українських Мі-8 завдала «результативного удару» по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля.

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Дар᾽ївський міст – міст через річку Інгулець біля села Дар᾽ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.

Напередодні українські військові завдали удару по Каховському мосту на Херсонщині. Крім того, раніше були удари по Антонівському мосту.

У липні ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівський, Дар'ївський і Каховський, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.