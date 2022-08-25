В ОК «Південь» підтвердили удар по Каховському мосту

Українські військові завдали удару по Каховському мосту на Херсонщині, повідомило оперативне командування «Південь» у ніч на 25 серпня.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки Росії в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

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Напередодні про те, що Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Нова Каховка – ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!» – заявив він.

Командування також повідомляло про удар по Каховському мосту 22 серпня.

Також 22 серпня Сергій Хлань повідомив, що Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області. Командування сил охорони й оборони Півдня пояснило це «коригуванням ремонтних робіт», які раніше провели російські війська.