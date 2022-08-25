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В ОК «Південь» підтвердили удар по Каховському мосту

Російські військові на автомобільному мості біля Каховської ГЕС. Неподалік Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року

Українські військові завдали удару по Каховському мосту на Херсонщині, повідомило оперативне командування «Південь» у ніч на 25 серпня.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки Росії в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

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Напередодні про те, що Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Нова Каховка – ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!» – заявив він.

Командування також повідомляло про удар по Каховському мосту 22 серпня.

Також 22 серпня Сергій Хлань повідомив, що Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області. Командування сил охорони й оборони Півдня пояснило це «коригуванням ремонтних робіт», які раніше провели російські війська.

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