Голова Херсонської облради розповів, як пошкоджені мости впливають на гуманітарну ситуацію

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко стверджує, що удари ЗСУ по мостах не вплинули на погіршення гуманітарної ситуації в регіоні. Про це він сказав проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Як зазначив Самойленко, у зв'язку з пошкодженням логістичних маршрутів наявність гуманітарної катастрофи у Херсоні та області перебільшена.

«Насправді можливості для проїзду транспорту такого, будемо казати, не сильно важкого, через греблю Каховської ГЕС, вони існують. На сьогодні неможливе там пересування військової техніки, яка важить дуже багато. Це танки, військові автомобілі, які важкі, які з боєкомплектом вони не можуть пересуватися цими дорогами. Якщо казати про невеликі об'єми вантажів, приватний транспорт, він рухається, пересувається з великими чергами, з великими затримками, але така можливість існує», – сказав голова облради.

За словами Самойленка, продовольство у Херсоні, а також загалом в області є.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ. Згодом ЗСУ у ніч на неділю 14 серпня знов атакували Антонівський міст, повідомили у командуванні «Південь».