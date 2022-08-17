Після ударів ЗСУ загроз для роботи Каховської ГЕС немає – «Укргідроенерго»

Удари ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ по автомобільному мосту через дамбу в тимчасово окупованій Новій Каховці не загрожують роботі Каховської ГЕС, стверджують в «Укргідроенерго».



Як пояснив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Ігор Сирота, обстріли відбувались не по тілу дамби, а по мостовому переходу, який проходить поряд.



«Що стосується ударів, скажімо, ті, що йдуть по переходу, вони жодним чином не спричинять катастрофу. Гребля і станція витримують будь-які попадання, скажімо, будь-яких ракетних ударів. Що стосується якоїсь катастрофи, яка б могла спричинити великі наслідки для греблі, я не бачу», – сказав генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.



За його словами, і дамба, і станція розраховані на надпотужні удари.



«Це потрібно, щоб в одне місце ракета влучила разів 5 в одне місце, тоді можуть бути якісь негативні наслідки», – зауважив він.



Російська сторона через підконтрольні ЗМІ заявляє про ймовірне руйнування Каховської ГЕС через обстріли ЗСУ.

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Українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території тимчасово окупованої Херсонщини.

13 серпня британська розвідка повідомила, що два основних мости через Дніпро в окупованій Херсонській області, ймовірно, непридатні для військового постачання після ударів по них.