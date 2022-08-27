Представник ГУР: вирішальним періодом буде осінь

У Головному управлінні розвідки заявили, що вважають нинішню осінь вирішальним періодом у війні.

«Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні і кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться. Вони можуть бути не такі активні, однак ми маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими. Незважаючи на те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно 4 батальйонних тактичних груп. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби», – заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню РБК.

За його словами, «за будь-якого розкладу» зимовий період буде складний, «бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України».

«Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій», – сказав Скібіцький.

Водночас він висловив сподівання, що заходи, які планують українські сили, «будуть мати успіх».

«І ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону. Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу», – заявив він.

Скібіцький додав, що на сьогодні укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях з лютого, зараз складає 30%.

«Це нижче від будь-яких необхідних показників. Їх потрібно поповнювати, а ми бачимо за статистичними даними, що ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%. І якраз щодо загальної мобілізації: можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії – це повна окупація Україна – їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію», – сказав представник ГУР.

24 серпня британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.

За повідомленням, наступ РФ на Донбасі має «мінімальний прогрес», в оперативному плані Росія «відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу, бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився».