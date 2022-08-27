ГУР: у Криму наказують засекречувати дані про вибухи на військових об’єктах

Підконтрольна Росії окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

«У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того, щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності», – додали у розвідці.

За даними ГУР, вже тисячі громадян Росії намагаються терміново виїхати з території окупованого Криму. «Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах», – кажуть у розвідці.

Останніми днями у Криму сталася низка вибухів одразу на кількох військових об’єктах, у тому числі на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters з посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.

Українська влада офіційно не визнавала причетність до вибухів.