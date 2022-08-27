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ГУР: у Криму наказують засекречувати дані про вибухи на військових об’єктах

На знімку видно дим, що піднімається над територією після передбачуваного вибуху у селі Майське, в окупованому Криму, 16 серпня 2022 року

Підконтрольна Росії окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

«У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того, щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності», – додали у розвідці.

Кримська Новофедорівка після вибухів на військовому аеродромі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кримська Новофедорівка після вибухів на військовому аеродромі (фотогалерея)

Курортне селище Новофедорівка (до 1994 року закритий авіагарнізон Саки-4) відходить від пережитого 9 серпня, коли на військовому аеродромі, розташованому в межах селища, пролунала серія потужних вибухів у результаті, як стверджують у Міноборони Росії, «детонації кількох авіаційних боєприпасів».

За даними ГУР, вже тисячі громадян Росії намагаються терміново виїхати з території окупованого Криму. «Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах», – кажуть у розвідці.

Останніми днями у Криму сталася низка вибухів одразу на кількох військових об’єктах, у тому числі на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters з посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.

Українська влада офіційно не визнавала причетність до вибухів.

Вибухи в окупованому Криму

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