Британська розвідка пояснила, з чим пов’язане посилення інтенсивності російських обстрілів на Донбасі

Британська розвідка заявляє, що за останні п’ять днів, ймовірно, посилилася інтенсивність російських обстрілів на донецькому напрямку на Донбасі.

«Існує реалістична можливість того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити чи зафіксувати додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

За повідомленням, на північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут. «Ймовірно, проросійські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська не мають територіальних здобутків», – йдеться в щоденному звіті розвідки.

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на передовій залишається без суттєвих змін, українські військові «роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів».

24 серпня британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.

За повідомленням, наступ РФ на Донбасі має «мінімальний прогрес», в оперативному плані Росія «відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу, бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився».