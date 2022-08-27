У Харкові через обстріл пошкоджені історична будівля і школа – мер

У Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу в ніч на 27 серпня пошкоджені історична будівля і школа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Наслідки нічних прильотів. Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова», – написав Терехов у телеграмі вранці 27 серпня.

За його словами, під ударом опинилася центральна частина міста в Основ’янському і Київському районах. Про жертв і постраждалих інформації від ДСНС немає.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.