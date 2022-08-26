Росія може використати приїзд паломників-хасидів до України для влаштування провокацій – СБУ

У Службі безпеки закликали паломників-хасидів утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана.

«Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування. Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян...Водночас попри усі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають: ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки правоохоронців.

Раніше МЗС України заявляло, що цьогоріч через війну немає можливості належно прийняти паломників-хасидів.

«В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості гарантувати безпеку іноземних туристів», – попереджали у зовнішньополітичному відомстві.

Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 25-27 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.