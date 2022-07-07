Україна цьогоріч не зможе прийняти паломників-хасидів – МЗС

Україна не зможе прийняти цього року паломників-хасидів для відзначення свята Рош-га-Шана, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Єдина причина – це війна Росії проти нашої держави. В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості гарантувати безпеку іноземних туристів. Ситуація зміниться після завершення війни, яку ми наближаємо нашою боротьбою. Розраховуємо, що і інші наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть її завершення своєю рішучою підтримкою України», – повідомили в МЗС.

Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 25-27 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.