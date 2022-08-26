Очевидці повідомили про рух до Криму ешелону із важкою військовою технікою РФ

До окупованого Росією Криму рухається ешелон із важкою військовою технікою РФ. Очевидці повідомли проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, що вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку Росії.

За повідомленнями, на залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика».

Окрім того, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів. У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».