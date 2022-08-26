На Сумщині через обстріли військ РФ постраждали 4 людей – ОВА

У п’ятницю внаслідок російських обстрілів громад Сумської області зазнали поранень четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району; Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району. На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів», – повідомив Живицький у Telegram.

За його словами, загалом за п’ятницю армія РФ випустила по території області майже 140 мін та снарядів.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.