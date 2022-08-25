За день російські війська випустили по Сумщині понад 100 різних боєприпасів – Живицький

За день армія РФ випустила по Сумщині понад 100 різних боєприпасів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Під вогнем ворога були території Шалигинської, Середино-Будської громад Шосткинського району; Хотінської, Білопільської громад Сумського району; Великописарівської громади Охтирського району. У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно. Використовували запалювальні боєприпаси на території Шосткинського району», – повідомив Живицький у Telegram.

За його словами, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.