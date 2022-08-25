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За день російські війська випустили по Сумщині понад 100 різних боєприпасів – Живицький

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький каже, що обійшлося без жертв

За день армія РФ випустила по Сумщині понад 100 різних боєприпасів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Під вогнем ворога були території Шалигинської, Середино-Будської громад Шосткинського району; Хотінської, Білопільської громад Сумського району; Великописарівської громади Охтирського району. У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно. Використовували запалювальні боєприпаси на території Шосткинського району», – повідомив Живицький у Telegram.

За його словами, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

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