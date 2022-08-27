Генштаб повідомив про спроби наступу військ РФ на 5 напрямках

Російські війська намагалися вести наступ і штурмові дії на п’яти напрямках: Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському, повідомив вранці 27 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, всі ці спроби відбили українські військові.

Зокрема, на Харківському напрямку загарбники штурмовими діями намагалися просунутися в напрямку Дементіївки, «успіху не мали і відійшли». На Краматорському напрямку сили оборони України відбили спробу наступу у напрямку Григорівки, йдеться у зведенні.

«(На Бахмутському напрямку – ред.) окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли. На Авдіївському напрямку… наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад. Для корегування вогню артилерії ворог вів повітряну розвідку БпЛА», – заявили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку, за повідомленням, російські війська вели наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка, але не мали успіху і відійшли.

На всіх цих напрямках, а також на Слов’янському, Запорізькому і Південнобузькому російські війська здійснювали обстріли населених пунктів і позиції українських військових, повідомили у командуванні.

У Генштабі додали, що на Південнобузькому напрямку загарбники силами розвідувальної групи «намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного, ворога виявлено і знешкоджено».

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на передовій залишається без суттєвих змін, українські військові «роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів».

24 серпня британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.

За повідомленням, наступ РФ на Донбасі має «мінімальний прогрес», в оперативному плані Росія «відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу, бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився».