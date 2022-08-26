Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверенні заявив, що наразі ситуація на передовій залишається без суттєвих змін.

«Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І що успішнішими ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь», – сказав Зеленський.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

Завершується сто вісімдесят четверта доба війни РФ проти України.