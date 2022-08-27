Війська РФ обстріляли Запоріжжя, в окупованій Кам’янці загинули жінка і двоє дітей – ОВА

Російські військові у ніч на 27 серпня обстріляли Запоріжжя і Запорізький район, а також окуповане селище Кам’янка Пологівського району, де загинули п’ятеро людей, зокрема жінка і двоє її дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років. Загалом відомо про 5 загиблих. Місцеві свідчать, що під завалами можуть також бути люди. Всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житлових будинках», – написав Старух у телеграмі в ніч на 27 серпня.

За його словами, чотириповерховий будинок, в якому жила жінка і її діти, був «прицільно обстріляний», верхній поверх «зруйновано вщент».

«Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масовим сектором КЗ «Центр культури та дозвілля» Кам’янської селищної ради. В Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами», – додав голова ОВА.

Крім того, за його словами, по Запоріжжю і району загалом зафіксовано «16 прильотів».

«Окупанти атакували об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються», – повідомив Старух.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.