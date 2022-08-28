У Криму знову повідомляють про вибухи

В окупованому Криму неподалік Алупки та Семеїза було чути вибухи, місцеві групи у соцмережах повідомляють про ймовірну роботу систем російської ППО.



Telegram-канал «НП Крим» повідомляє, що після вибухів у лісі біля Семеїза почалася пожежа, опублікувавши відповідне відео від очевидців.



Про вибухи в районі Алупки та Семеїза також повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».



«Наші джерела повідомляють, що російська ППО стріляла з району Оползневого, вибухів було кілька. Імовірно, невідома мета була в районі Алупки – Семеїза. Також, за неперевіреною інформацією, горить стара обсерваторія біля гори Кішка у Сімеїзі», – сказано у повідомленні.



Офіційних коментарів від Міноборони Росії або російської влади окупованого Криму на даний момент немає. Українські офіційні особи також поки що не коментували цю подію.

Останнім часом у Криму сталася низка вибухів одразу на кількох військових об’єктах, у тому числі на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters з посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.

Українська влада офіційно не визнавала причетність до вибухів.