Мін’юст скасував передачу Оболонського острова у приватні руки після розслідування «Схем»

Оболонський острів повернули у власність громади Києва. Міністерство юстиції задовольнило скаргу столичного КП «Плесо» та скасувало реєстрацію передачі права на острів на баланс приватної фірми. Цю оборудку з виведення комунальної власності у приватну у вересні 2021 року викрили журналісти-розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода), після чого детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження та створили спільну робочу групу з КМДА, наслідками роботи якої стало звернення до Мін’юсту та зрештою повернення острова на баланс міста у власність громади. Про це повідомили у КМДА та НАБУ.

«Після журналістського розслідування програми «Схеми», яке стосувалось незаконного привласнення причалів, дамб та цілого острова у межах міста Києва та Київської області детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали кримінальне провадження за вказаним фактом, про що поінформували КМДА та ініціювали створення спільної робочої групи», – йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За результатами проведеної спільної роботи НАБУ та КМДА було підготовлено матеріали скарги до Міністерства юстиції України.

«НАБУ і САП, у співпраці з КМДА, запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м, що розташований поряд із парком «Наталка». Центральна колегія Мін’юсту задовольнила скаргу, яку подало КП «Плесо», щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Згідно з наказом міністра юстиції України Дениса Малюськи, який є у розпорядженні «Схем», рішення про передачу Оболонського острова у приватну власність компанії «Українське бюро річкових портів», прийняті нотаріусами Катериною Марчук та Євдокією Мартиненко, були скасовані внаслідок скарги комунального підприємства «Плесо». Також у Марчук був анульований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а у Мартиненко – тимчасово заблокований на три місяці.

У розслідуванні «Схем»​, оприлюдненому у вересні 2021 року, йшлося, про те, що численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен, опосередковано пов’язаний з екскерівником поліції Києва Андрієм Крищенком. З-поміж іншого, це причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів. Механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. Сам Андрій Крищенко, якого у день виходу журналістського розслідування призначили заступником керівника КМДА, заперечив стосунок до цієї схеми.

Журналісти тоді з’ясували, що у червні 2018 року столичний юрист Костянтин Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов «загублені майнові права» на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача «знахідки».

За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них станом на момент виходу журналістського матеріалу він встиг переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Оскільки у повідомленнях НАБУ та КМДА наразі йдеться про повернення у власність громади лише одного (найбільшого) об’єкту – Оболонського острова, «Схеми» надіслали запити щодо подальшої долі решти 10 гідротехнічних споруд, які разом з островом було передано київському юристу Костянтину Бойку та компанії ТОВ «Українське бюро річкових портів». Редакція очікує на відповідь, чи будуть повернуті громаді й інші об’єкти.

У Києві це, зокрема:

вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра у дачному районі столичних Осокорків;

дамба на озері Алмазному на Троєщині;

вихід до води на Рибальському острові в районі проспекту Степана Бандери (місце розташування рятувальної станції);

причал на Рибальському острові неподалік Управління авіації та поліції на воді;

причал на Оболоні, який використовують любителі вітрильного спорту та учні спортивної школи олімпійського резерву;

причал під Оболонською набережною неподалік парка «Наталка»;

дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло на Оболоні.

У Київській області це:

причал поліцейської бази відпочинку «Динамо» на Київському морі під Вишгородом;

вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі;

причал річкового порту у селі Трипілля в Обухівському районі.

Також «Схеми» звернулись із запитом, щоб дізнатись, чи було повідомлено про підозру особам, які брали участь у виведені згаданих гідротехнічних споруд у приватну власність.