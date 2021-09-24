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Заступник Кличка Крищенко відреагував на розслідування «Схем» про захоплені причали та острів

Ексголова київської поліції Андрій Крищенко прокоментував розслідування «Схем»

Новопризначений заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко відреагував на розслідування «Схем», у якому йшлося про те, як численні причали, дамби та майнові права на цілий острів у Києві та області безкоштовно перейшли у приватні руки через дії поліції Києва, коли нею керував Крищенко. У матеріалі журналісти також встановили, що гідротехнічні споруди вздовж Дніпра привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції. Крищенко заявив, що до цього не причетний і пообіцяв звернутись до НАБУ.

Андрій Крищенко у своєму дописі у фейсбуці повідомив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро з проханням «в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості».

Він також додав, що «законів України не порушував» і до припущень, що прозвучали на його адресу, «не причетний».

«Як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні», – підкреслив заступник голови КМДА.

При цьому, зауважують «Схеми», журналісти неодноразово звертались за коментарем до екскерівника поліції. Перед ефіром Крищенко попросив переслати йому перелік запитань. Але до публікації так і не вийшов на зв’язок з редакцією.

У своєму розслідуванні «Схеми» показали, як бізнесмен Костянтин Бойко – з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка – привласнив дамби та причали на Дніпрі. Механізм привласнення гідротехнічних споруд став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. На підставі цього Бойко зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання», а три з них він уже переоформив на себе на праві власності.

Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, опинилися такі об’єкти, як причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку «Наталка» (площею 4013 квадратних метри), причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метри) та майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа – 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

Журналісти також знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

Так, Бойко заснував юридичну компанію «Кронос» разом з вихідцем із Горлівки, колишнім міліціонером Юрієм Шальнєвим. Ще працюючи у поліції, Крищенко (теж виходець із Горлівки) декларував, що протягом багатьох років їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, оформленого на Юрія Шальнєва. За інформацією джерел «Схем», це – довірена особа та водій Крищенка.

До водія Крищенка ведуть і інші компанії, де Бойко є співвласником. Партнери Бойка у компаніях «Хард Берн», «Атлантіс 1978», а також у «Українському бюро річкових портів» і «Українському бюро судноплавства» мають стосунки до Шальнєва через сімейні зв’язки, Горлівку та особисті знайомства.

Зв’язок Крищенка можна відстежити й через один об’єкт зі списку, який рішенням поліції перейшов до Бойка. Йдеться про причал поліцейської бази відпочинку «Динамо» на Київському морі у Вишгородському районі. Ще на посаді голови Нацполу Києва Андрій Крищенко вказував у декларації, що очолює Київську міську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Динамо Україна», яка розпоряджається цією територією.

Журналісти «Схем» зв’язалися з Костянтином Бойком, щоб дізнатись, чи допомагали йому отримати цілу низку споруд на березі Дніпра зв’язки у керівництві поліції Києва. Він попросив надіслати запитання письмово, але до ефіру так і не відповів.

Після запиту журналістів «Схем» в ДП «Адміністрація річкових портів» пообіцяли розпочати процедуру повернення цих об’єктів у державну власність шляхом звернення до правоохоронців та у суди.

23 вересня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

11 серпня Андрій Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва. Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року.

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