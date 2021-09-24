Заступник Кличка Крищенко відреагував на розслідування «Схем» про захоплені причали та острів

Новопризначений заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко відреагував на розслідування «Схем», у якому йшлося про те, як численні причали, дамби та майнові права на цілий острів у Києві та області безкоштовно перейшли у приватні руки через дії поліції Києва, коли нею керував Крищенко. У матеріалі журналісти також встановили, що гідротехнічні споруди вздовж Дніпра привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції. Крищенко заявив, що до цього не причетний і пообіцяв звернутись до НАБУ.

Андрій Крищенко у своєму дописі у фейсбуці повідомив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро з проханням «в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості».

Він також додав, що «законів України не порушував» і до припущень, що прозвучали на його адресу, «не причетний».

«Як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні», – підкреслив заступник голови КМДА.

При цьому, зауважують «Схеми», журналісти неодноразово звертались за коментарем до екскерівника поліції. Перед ефіром Крищенко попросив переслати йому перелік запитань. Але до публікації так і не вийшов на зв’язок з редакцією.

У своєму розслідуванні «Схеми» показали, як бізнесмен Костянтин Бойко – з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка – привласнив дамби та причали на Дніпрі. Механізм привласнення гідротехнічних споруд став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. На підставі цього Бойко зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання», а три з них він уже переоформив на себе на праві власності.

Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, опинилися такі об’єкти, як причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку «Наталка» (площею 4013 квадратних метри), причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метри) та майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа – 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

Журналісти також знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

Так, Бойко заснував юридичну компанію «Кронос» разом з вихідцем із Горлівки, колишнім міліціонером Юрієм Шальнєвим. Ще працюючи у поліції, Крищенко (теж виходець із Горлівки) декларував, що протягом багатьох років їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, оформленого на Юрія Шальнєва. За інформацією джерел «Схем», це – довірена особа та водій Крищенка.

До водія Крищенка ведуть і інші компанії, де Бойко є співвласником. Партнери Бойка у компаніях «Хард Берн», «Атлантіс 1978», а також у «Українському бюро річкових портів» і «Українському бюро судноплавства» мають стосунки до Шальнєва через сімейні зв’язки, Горлівку та особисті знайомства.

Зв’язок Крищенка можна відстежити й через один об’єкт зі списку, який рішенням поліції перейшов до Бойка. Йдеться про причал поліцейської бази відпочинку «Динамо» на Київському морі у Вишгородському районі. Ще на посаді голови Нацполу Києва Андрій Крищенко вказував у декларації, що очолює Київську міську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Динамо Україна», яка розпоряджається цією територією.

Журналісти «Схем» зв’язалися з Костянтином Бойком, щоб дізнатись, чи допомагали йому отримати цілу низку споруд на березі Дніпра зв’язки у керівництві поліції Києва. Він попросив надіслати запитання письмово, але до ефіру так і не відповів.

Після запиту журналістів «Схем» в ДП «Адміністрація річкових портів» пообіцяли розпочати процедуру повернення цих об’єктів у державну власність шляхом звернення до правоохоронців та у суди.

23 вересня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

11 серпня Андрій Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва. Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року.